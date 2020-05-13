Актриса Безрукова поделилась рецептом горячей азиатской закуски

https://static.news.ru/photo/a9b6a156-95ad-11ea-8b3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: /irina_bezrukova_official//instagram

Актриса Ирина Безрукова на своей официальной странице в социальной сети поделилась с подписчиками рецептом горячей азиатской закуски под название «Хайнань». По словам артистки, блюдо понравится всем любителям вкусной, но не жирной пищи.

Безрукова сообщила, что для приготовления блюда понадобятся следующие продукты: три больших помидора, сыр тофу или сулугуни (150 грамм), соевый соус, кунжутное масло (2–3 столовые ложки) и чёрный перец.

Помидоры нужно нарезать и разложить в один слой в ёмкости для запекания. Далее следует порезать или потереть сыр. Безрукова предупредила, что при использовании сулугуни соль использовать не нужно. После надо выложить сыр на помидоры, добавить немного перца, полить всё маслом и соусом.

Потом отправляете в разогретую духовку до 220 градусов на несколько минут, чтобы прогреть блюдо. Всё готово. Помидоры должны стать мягкими, а блюдо сочным. При желании можете добавить немного зелени, — написала Безрукова в Instagram.

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