Лондонский повар рассказал о «карантинной» диете для не желающих полнеть

https://static.news.ru/photo/1f7b61c4-7fbf-11ea-a4b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар, ресторанный критик, исследователь ресторанной жизни Лондона Василий Корольков во время карантина на фоне пандемии коронавируса рассказал о специальной диете, согласно которой можно питаться на самоизоляции и не бояться набрать лишние килограммы.

В первую очередь эксперт призвал помнить одно правило: необходимо съедать пять порций фруктов в день. Из фруктов и овощей, по словам Королькова, можно утром, днём и вечером готовить полезную пищу.

Кроме того, повар посоветовал отказаться от готовой еды и заниматься приготовлением самостоятельно. При этом стоит использовать натуральные ингредиенты и избегать магазинных соусов.

В качестве примера лёгкого меню на день Василий предложил три блюда и гарнир. На завтрак, отметил эксперт, четыре средних яблока, большой пучок рыночного шпината, половинку авокадо и лайм. Из всего перечисленного, за исключением авокадо, стоит выжать соки, всё вместе положить в блендер, добавить сок и смешать до однородной массы.

На обед Корольков рекомендовал приготовить гречневые крекеры с добавлением сладкого красного перца, кинзы, базилика, 1/8 ложки кайенского перца, двух чайных ложек соевого соуса, ложки мёда, кленового сиропа и чайной ложки лукового порошка. Ингредиенты (с замоченной на ночь гречкой) утром стоит также смешать в блендере, положить на укрытый пергаментом поднос и запекать четыре часа при температуре 60 градусов.

На ужин можно приготовить куриные котлеты с кабачком. Все продукты имеются в магазинах, а необходимая для приготовления мясорубка есть почти в каждом доме. Потребуются половина кабачка, 400 граммов куриных грудок, две чайные ложки муки, одно яйцо, половина луковицы, 50 миллилитров воды с газом или сливок, либо сливочного масла, передаёт рецепт Королькова РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, институт питания и биотехнологий разработал специализированный антикоронавирусный рацион для людей, находящихся в режиме самоизоляции или на карантине. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.