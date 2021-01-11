Актриса Анастасия Мельникова заболела коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8a1ce840-5412-11eb-9fe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Актриса Анастасия Мельникова сообщила о заражении COVID-19. По её словам, в настоящее время она предпочитает ограничивать себя в общении с окружающими и уделять время себе.

Также коронавирусом заболела и дочь актрисы Мария. Артистка заверила, что заболевание протекает без каких-либо осложнений.

Увы, и в мою семью пришла болезнь. Я и дочь Маша на самоизоляции. Простите, если не смогу активно работать, отвечать на звонки некоторое время. Мы с Машей лечимся и не теряем оптимизма, — написала Мельникова в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальной сети обнародовала пост, в котором описала то, как ужасно она себя чувствует после заражения коронавирусной инфекцией.

О болезни звезды стало известно 6 января. Супруга хоккеиста питерского СКА Игоря Макарова поведала, что сначала заболела её дочь Мария. Потом заразилась и сама Лера. Произошло это прямо перед самым Новым годом, который они собирались провести в Дубае.