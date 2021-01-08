Кудрявцева рассказала об ужасном состоянии после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/35c9a09a-5277-11eb-ad64-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: leratv/instagram.com

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальной сети обнародовала пост, в котором описала то, как ужасно она себя чувствует после заражения коронавирусной инфекцией.

О болезни звезды стало известно 6 января. Супруга хоккеиста питерского СКА Игоря Макарова поведала, что сначала заболела её дочь Мария. Потом заразилась и сама Лера. Произошло это прямо перед самым Новым годом, который они собирались провести в Дубае.

Как написала Кудрявцева, сейчас её очень бесят люди, которые выкладывают снимки из разных тёплых и экзотических краёв.

У меня только батарея витаминов (которые пью через раз), опухший нос и красные глаза, — заявила ведущая в Instagram.

Она добавила, что её самочувствие можно описать лишь словом на букву «х», и попросила не думать, что это слово «хорошо».

Как ранее передавал NEWS.ru, Лера Кудрявцева, пополнившая ряды звёзд, которые заразились коронавирусом, решила рассказать подписчикам о симптомах этого опасного заболевания. По её словам, опасное заболевание влияет на умственные способности.

Лера призналась, что после заражения она начала забывать простые слова.