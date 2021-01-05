«Бьёт по мозгам»: заболевшая COVID-19 Кудрявцева рассказала о симптомах

https://static.news.ru/photo/acf19802-5034-11eb-8e40-fa163e074e61_660.jpg Лера Кудрявцева Фото: instagram.com/leratvworld

Телеведущая Лера Кудрявцева, пополнившая ряды звёзд, которые заразились коронавирусом, решила рассказать подписчикам о симптомах этого опасного заболевания. По её словам, опасное заболевание влияет на умственные способности.

Лера призналась, что после заражения она начала забывать простые слова.

Знаете, что коронавирус бьёт по мозгам? Вообще памяти не стало. Не хочется ни в Instagram сидеть, ни что-то смотреть, ни что-то читать. Просто тупо лежишь, — заявила Кудрявцева во время своего стрима в Instagram.

Жена хоккеиста питерского СКА Игоря Макарова поведала, что сначала заболела её дочь Мария. Потом заразилась и сама Лера. Произошло это прямо перед самым Новым годом, который они собирались провести в Дубае.

Кудрявцева сейчас пьёт курсы витаминов и не рекомендует принимать антибиотики.

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса Джесси Кейв, исполнившая роль Лаванды Браун в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, рассказала, что у её ребёнка выявили коронавирусную инфекцию.