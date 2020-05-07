Агату Муцениеце заподозрили в увеличении груди из-за старого фото

https://static.news.ru/photo/1696e980-906c-11ea-9932-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце поделилась в Instagram архивной фотографией, на которой ей всего 19 лет.

Интернет-пользователи сразу же обратили внимание на грудь 31-летней артистки, которая увеличилась на несколько размеров. Некоторые предположили, что пышный бюст появился после рождения двух детей, однако другие комментаторы возразили, что после родов фигура так сильно не меняется, передаёт «Экспресс-Газета».

Ранее NEWS.ru писал, что Муцениеце опубликовала в Instagram трогательное стихотворение, которое посвящено её бывшему супругу Павлу Прилучному. Сейчас звёздная пара находится в бракоразводном процессе.