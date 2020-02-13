https://static.news.ru/photo/6064d06a-4e52-11ea-85a3-fa163e074e61_660.jpg Лолита Милявская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов опаивал её сомнительными биологически активными добавками (БАДами). С таким утверждением выступил адвокат певицы Сергей Жорин. При этом биографию спортсмена необходимо тщательно проверить, заявил юрист. Он подозревает, что тот был женат больше раз, чем говорит.

Каждые такие отношения могут считаться браком по расчёту, считает адвокат. Он напомнил, что благодаря предыдущей жене-россиянке мужчина из Белоруссии получил российское гражданство, а в браке с Милявской — паспорт Израиля. Жорин пытается оба союза признать фиктивными. Если это удастся, Иванов лишится гражданства обеих стран, пишет сайт KP.RU.

Сейчас предыдущей супруги фитнес-тренера, которая была значительно старше него, уже нет в живых. Адвокат певицы недвусмысленно дал понять, что и жизнь Лолиты была под угрозой.

Иванов под предлогом заботы о здоровье жены давал ей БАДы. Когда Лолита с ним рассталась, то решила проверить, что это за добавки, и направила их на исследование. Оказалось, что они наносят вред организму. С этим мы тоже будем разбираться, — пообещал Жорин.

Сколько на самом деле было жён у мужа Милявской, насколько искренними были эти отношения и какой ущерб он мог нанести женщинам, которые состояли с ним в близких отношениях, — всё это адвокат певицы обещает непременно узнать.