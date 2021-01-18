Адвокат Шукшиной заявила, что актриса боится за Алибасова

https://static.news.ru/photo/389e9fec-59a6-11eb-8b8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: alibasov_nana/instagram.com

После того, как Лидия Федосеева-Шукшина помирилась со своим супругом продюсером Бари Алибасовым и пара решила наладить отношения, они не могут увидеться. Дело в том, что в квартиру к создателю группы «На-На» никого не пускают и актриса очень боится за состояние Бари Каримовича. Об этом рассказала юрист семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник.

Адвокат подтвердила, что Федосеева-Шукшина и Алибасов вместе встретили Новый год и договорились прекратить все суды в отношении друг друга. По её словам, Бари Каримович отказался от жалобы по квартире в Новой Москве и подает заявление об отмене решения о разводе.

11 января Лидия Николаевна была в квартире Бари Каримовича. Она мне тогда позвонила, передала ему трубку, он мне все это подтвердил и попросил подготовить документы. Через некоторое время Лидия Николаевна уехала к себе в квартиру на Бочкова, ей позвонил Бари Каримович и сказал, что его сын и Моцарь привели в квартиру чужих людей, вроде охранников или надзирателей, и они не дают ему возможности ни выйти, ни выехать. После этого он попросил: «Лидушка, приезжай, пожалуйста», — рассказала порталу womanhit.ru Вербицкая-Линник.

Адвокат утверждает, что теперь телефон Алибасова не отвечает на звонки. Когда 16 января Федосеева-Шукшина приехала на его квартиру, дверь актрисе никто не открыл. Вербицкая-Линник утверждает, что никто не знает в каком состоянии находится сейчас Бари Каримович, «но знаем, что в силу возраста и физического состояния, если там есть какие-то мужчины, он вряд ли сможет им оказать сопротивление». Юрист отметила также, что Федосеева-Шукшина сейчас является законной женой Алибасова, так как решение суда о разводе еще не вступило в законную силу.

Ранее PR-директор продюсера Вадим Горжанкин заявил, что легенду российского шоу-бизнеса в квартире запер его собственный сын Бари-младший из-за имущественных интересов, сообщал NEWS.ru.