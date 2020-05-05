«80% лёгких было поражено»: Бабкина рассказала о болезни и коме

https://static.news.ru/photo/28371e4e-8ed7-11ea-a5be-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина Фото: ngbabkina/instagram.com

Народная артистка Надежда Бабкина дала первое интервью после болезни, где раскрыла подробности своего пребывания в больнице и рассказала, как её спасали московские врачи. По её словам, незадолго до госпитализации она была уверена, что с ней не может случиться ничего серьёзного.

Не знала, что с иммунитетом беда. Надо сказать, что я регулярно хожу к врачам, проверяюсь, делаю себе капельницы, чтобы иммунку поддержать, чтобы работало сердце, лёгкие, — цитирует её KP.RU.

Артистка призналась, что почувствовала недомогание уже 27 марта. Она решила не медлить и сразу вызвать скорую помощь. Приехав в больницу, Надежда Георгиевна поняла, что силы уходят и она уже с трудом может ходить.

Бабкина рассказала, что врачи трижды проверяли на томографе её лёгкие. Увидев неутешительную картину, они срочно повезли её в операционную.

Ничего не помню, меня ввели в искусственную кому. Так надо. Около 80% лёгких было поражено... Там плёнкой всё заросло и затянулось — это такая зараза, она очень быстро проявляется и начинает работать, — поделилась певица.

По словам Бабкиной, медики сделали всё, чтобы помочь ей выздороветь. Её кормили через зонд и помогали передвигаться по палате. Она без устали благодарит медиков и призывает россиян соблюдать самоизоляцию.

Ранее стало известно, что Бабкина лечилась не по полису ОМС, а в частной клинике. На лекарства она потратила около 350 тысяч рублей. Одни сутки в реанимации на ИВЛ в клинике стоили 150 тысяч рублей, Бабкина находилась в реанимации больше недели — это стоило чуть больше миллиона рублей. Общая сумма за всё время пребывания в больнице составила около 2 млн рублей, писал NEWS.ru.