https://static.news.ru/photo/d35c9610-9639-11e9-b737-fa163e074e61_1024.jpg Андрей и Алиса Фото: instagram.com/alisiaarshavina

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала фотографии их двухлетней дочери Есении. Серия свежих снимков ознаменовала возвращение девушки в социальную сеть, доступ к аккаунту в которой был закрыт в мае 2018 года из-за ряда скандалов и событий в её личной жизни.

Фотографии с заметно подросшей Есенией Казьмина разместила в Instagram . Единственный ребёнок, рождённый в этой бывшей семье, является третьим у Алисы и четвёртым у Андрея.

О разводе Казьмина сообщила в начале 2019 года. По её словам, причиной расставания стали многочисленные измены футболиста.

Ранее News.ru сообщал, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину выезжать из страны. Причиной данного решения стала его задолженность в размере 350 тысяч рублей по алиментам на содержание дочери Есении. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы жены футболиста Алисы Казьминой.