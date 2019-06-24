Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала фотографии их двухлетней дочери Есении. Серия свежих снимков ознаменовала возвращение девушки в социальную сеть, доступ к аккаунту в которой был закрыт в мае 2018 года из-за ряда скандалов и событий в её личной жизни.
Фотографии с заметно подросшей Есенией Казьмина разместила в
О разводе Казьмина сообщила в начале 2019 года. По её словам, причиной расставания стали многочисленные измены футболиста.
Ранее News.ru сообщал, что Красносельский районный суд Санкт-Петербурга запретил экс-футболисту сборной России Андрею Аршавину выезжать из страны. Причиной данного решения стала его задолженность в размере 350 тысяч рублей по алиментам на содержание дочери Есении. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский, который представляет интересы жены футболиста Алисы Казьминой.