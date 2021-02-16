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С точки зрения зачатия и продолжения рода женский оргазм оказался бесполезным. Учёные пытаются понять, зачем природа наградила им представительниц прекрасного пола.

О бессмысленности женского оргазма сообщил антрополог из Университета Пенсильвании Дэвид Путс, который уже много лет занимается изучением вопроса, пишет издание Lives Cience.

Он отметил, что существует несколько точек зрения на этот вопрос. Некоторые исследователи утверждают, что когда-то он мог помогать при размножении. Например, у ряда млекопитающих овуляция происходит в момент спаривания. В этом момент в их кровь попадает ряд гормонов, таких как пролактин и окситоцин. Всплеск таких же гормонов происходит и во время оргазма у людей.

Другая точка зрения гласит, что мужской, и женский оргазм играют исключительно социальную роль.

Как ранее писал NEWS.ru, женские имена вызывают у мужчин определённые слуховые ассоциации, поэтому есть те, которые им нравятся больше, и те, которых они будут опасаться. Например, слишком резко звучит имя «Тамара», такую девушку могут посчитать слишком волевой. Названы три женских имени, ласкающих слух мужчин.