Заражение COVID-19 может привести к необходимости трансплантации лёгких

https://static.news.ru/photo/38d06f6e-3470-11eb-9506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус может привести к серьёзным повреждениям лёгких, требующим трансплантации органов.

Учёные из Чикаго нашли в уникальных эпителиальных клетках KRT17 в ткани лёгких пациентов с COVID-19 необратимые изменения. Аналогичные повреждения были обнаружены у пациентов с терминальной стадией фиброза лёгких, смертельно прогрессирующего заболевания.

Как отметил один из авторов исследования, профессор и руководитель отделения лёгочной медицины и реанимации в Северо-Западном университете, доктор Скотт Будингер, лёгочная ткань у таких пациентов, как и при фиброзе, становится «толстой и жёсткой», что препятствует поступлению кислорода.

Мы предоставляем явные доказательства того, что COVID-19 может вызвать необратимое повреждение лёгких у некоторых пациентов, — говорит руководитель исследования доктор Анкит Бхарат.

Он добавил, что трансплантация органов для таких заболевших является единственной надеждой на выживание, передаёт Science Translational Medicine.

Как писал NEWS.ru, ранее заведующий Центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин заявил, что состояние людей, болеющих коронавирусом, не зависит от времени суток. Утверждения, что для большинства граждан с этим недугом большую опасность представляют ночные часы, это миф.