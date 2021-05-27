Японские врачи предупредили о появлении «олимпийского» варианта COVID

Глава союза врачей Японии Наото Уэяма заявил, что большое количество людей, приехавших со всего мира на Олимпийские игры, может серьёзно осложнить эпидемиологическую ситуацию в стране и даже грозит появлением нового «олимпийского» штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уэяма
В Японии всё чаще высказываются опасения по поводу безопасности летних Олимпийских игр, перенесённых на 2021 год из-за пандемии. Соцопросы показывают, что граждане страны выступают против проведения мероприятия. Ситуация осложняется медленными темпами вакцинации: в Японии привились только 5% населения.
Ранее официальный партнёр Олимпиады в Токио газета Asahi Shimbun призвала отменить Игры. В заявлении,