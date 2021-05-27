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Японские врачи предупредили о появлении «олимпийского» варианта COVID

13:46, 27 мая 2021
Наото Уэяма Наото Уэяма Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Глава союза врачей Японии Наото Уэяма заявил, что большое количество людей, приехавших со всего мира на Олимпийские игры, может серьёзно осложнить эпидемиологическую ситуацию в стране и даже грозит появлением нового «олимпийского» штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уэяма напомнил, что на Олимпиаду приедут представители порядка 200 государств. Из-за этого в Токио могут «собраться» все существующие разновидности COVID-19.

В Японии всё чаще высказываются опасения по поводу безопасности летних Олимпийских игр, перенесённых на 2021 год из-за пандемии. Соцопросы показывают, что граждане страны выступают против проведения мероприятия. Ситуация осложняется медленными темпами вакцинации: в Японии привились только 5% населения. 

Ранее официальный партнёр Олимпиады в Токио газета Asahi Shimbun призвала отменить Игры. В заявлении, опубликованном от имени редакции газеты, говорится, что распространение коронавируса всё еще не остановлено и продление режима ЧС в японской столице и других регионах неизбежно.

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