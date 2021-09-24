Врачи назвали самый простой овощ для долголетия и борьбы с раком

Специалисты Института онкологии США назвали самый простой овощ, который помогает бороться с онкологией и продлевает жизнь. Это капуста, в которой содержатся элементы, помогающие бороться с воспалительными процессами, сообщает Express.

Происходящие в организме воспалительные процессы могут вызвать повреждение ДНК и раковые опухоли. В капусте же содержатся много витаминов В и К, фолиевая кислота, кальций, калий и тиамин, полезные для организма человека. Кроме того, овощ содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с раком. Это витамин С, марганец и сульфофаран.

Последний элемент имеет клинически доказанный противоопухолевый эффект. Он помогает препятствовать развитию меланомы, рака пищевода, предстательной и поджелудочной железы.

Медики предупреждают, что включение капусты в свой постоянный рацион — хорошая профилактика, но не способ лечения рака. Чтобы минимизировать шансы на его развитие, надо ограничить потребление канцерогенов, это газировка, красное жареное мясо, выпечка и приготовленные во фритюре продукты.

Ранее сообщалось, что вероятность прожить 100 лет определяется не только за счёт генетики человека, но и благодаря соблюдению определённых правил: сбалансированное питание, физическая активность и позитивный настрой.