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11 июля 2025 в 12:00

Восточный рецепт ужина с фунчозой от азиатского студента! Быстро и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Восточный рецепт ужина с фунчозой от азиатского студента! Быстро и вкусно! Фунчоза — идеальная основа для сытного ужина: сама по себе она нейтральная, но отлично впитывает вкусы. В этом рецепте её дополняют овощи, курица и насыщенный соус в азиатском стиле. Блюдо получится сбалансированным и насыщенным — и съедается без остатка.

Ингредиенты

  • Фунчоза — 1 упаковка
  • Куриная грудка — 200 г
  • Болгарский перец — 2 шт
  • Морковь — 200 г
  • Брокколи — 200 г
  • Лук — 1 шт.
  • Капуста пекинская — 200 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Имбирь — по вкусу
  • Соевый соус — 100 мл
  • Соус терияки — 50 мл
  • Острый соус — по желанию
  • Вода — 100 мл

Приготовление

  1. Залейте фунчозу кипятком на 5–7 минут, затем промойте. Нарежьте курицу соломкой и обжарьте до полуготовности. Добавьте нарезанный лук, морковь, перец и брокколи, готовьте 5–7 минут. Добавьте чеснок, имбирь и перемешайте. Влейте смесь соусов и воды, доведите до кипения.
  2. Добавьте нарезанную пекинскую капусту и фунчозу, прогрейте ещё 1–2 минуты.

Простой, ароматный и насыщенный ужин готов. Восточная классика дома!

Ранее мы готовили жареный рис с курицей в ананасе! Ужин как шоу от шеф-повара из Таиланда.

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капуста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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