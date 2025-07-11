Восточный рецепт ужина с фунчозой от азиатского студента! Быстро и вкусно! Фунчоза — идеальная основа для сытного ужина: сама по себе она нейтральная, но отлично впитывает вкусы. В этом рецепте её дополняют овощи, курица и насыщенный соус в азиатском стиле. Блюдо получится сбалансированным и насыщенным — и съедается без остатка.

Ингредиенты

Фунчоза — 1 упаковка

Куриная грудка — 200 г

Болгарский перец — 2 шт

Морковь — 200 г

Брокколи — 200 г

Лук — 1 шт.

Капуста пекинская — 200 г

Чеснок — 2 зубчика

Имбирь — по вкусу

Соевый соус — 100 мл

Соус терияки — 50 мл

Острый соус — по желанию

Вода — 100 мл

Приготовление

Залейте фунчозу кипятком на 5–7 минут, затем промойте. Нарежьте курицу соломкой и обжарьте до полуготовности. Добавьте нарезанный лук, морковь, перец и брокколи, готовьте 5–7 минут. Добавьте чеснок, имбирь и перемешайте. Влейте смесь соусов и воды, доведите до кипения. Добавьте нарезанную пекинскую капусту и фунчозу, прогрейте ещё 1–2 минуты.

Простой, ароматный и насыщенный ужин готов. Восточная классика дома!

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