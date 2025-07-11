Восточный рецепт ужина с фунчозой от азиатского студента! Быстро и вкусно! Фунчоза — идеальная основа для сытного ужина: сама по себе она нейтральная, но отлично впитывает вкусы. В этом рецепте её дополняют овощи, курица и насыщенный соус в азиатском стиле. Блюдо получится сбалансированным и насыщенным — и съедается без остатка.
Ингредиенты
- Фунчоза — 1 упаковка
- Куриная грудка — 200 г
- Болгарский перец — 2 шт
- Морковь — 200 г
- Брокколи — 200 г
- Лук — 1 шт.
- Капуста пекинская — 200 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Имбирь — по вкусу
- Соевый соус — 100 мл
- Соус терияки — 50 мл
- Острый соус — по желанию
- Вода — 100 мл
Приготовление
- Залейте фунчозу кипятком на 5–7 минут, затем промойте. Нарежьте курицу соломкой и обжарьте до полуготовности. Добавьте нарезанный лук, морковь, перец и брокколи, готовьте 5–7 минут. Добавьте чеснок, имбирь и перемешайте. Влейте смесь соусов и воды, доведите до кипения.
- Добавьте нарезанную пекинскую капусту и фунчозу, прогрейте ещё 1–2 минуты.
Простой, ароматный и насыщенный ужин готов. Восточная классика дома!
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