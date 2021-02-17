Врач объяснила, как взаимосвязаны COVID-19 и группа крови

https://static.news.ru/photo/a145f170-3e5f-11ea-8c36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные пытаются разобраться, есть ли какая-то связь между группой крови пациента и тяжестью течения у него COVID-19. Данные разнятся от страны к стране, но некоторые закономерности всё-таки были выявлены.

Среди заболевших меньше всего людей с I группой крови. Даже если абсолютное число заболевших внушительное, то относительно всего числа носителей I группы в популяции оно остаётся низким. А вот чаще и тяжелее других болеют люди со II и IV группами крови, — сообщила агентству ПРАЙМ врач общей практики Анна Кулинкович.

Она также рассказала, что пациенты с I группой реже попадают на больничные койки с тромбоэмболией и сердечно-сосудистыми осложнениями. По крайней мере, к таким выводам пришла группа достаточно известных учёных. Но, по словам врача, наблюдения за пациентами на местах этого пока не подтверждают.

А вот вывод исследователей о том, что у людей с IV группой самое тяжёлое течение заболевания, действительно подтверждается лечащими врачами.

При этом, например, на возможной родине коронавируса, в Китае, больше всего гибнут от COVID обладатели II группы крови. Кулинкович призвала делать скидку как раз на то, что в разных странах могут быть дополнительные особенности, которые в будущем установят и будут учитывать.

Как писал ранее NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса в мире возможен всплеск устойчивых половых инфекций. Это станет следствием чрезмерного потребления антибиотиков. Также у людей может развиться невосприимчивость к препаратам, а это грозит куда более серьёзными последствиями.