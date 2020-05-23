Вирусологи: Китай первым создаст вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/bb9a043e-9c75-11ea-9c0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китай имеет все шансы стать первой страной, где будет получена вакцина от коронавируса. Страна быстро запустила этот процесс и у неё есть способ ускорить утверждение вакцины, считают вирусологи.

Всеобщее мнение выразил врач Флорин Краммер, сотрудник научного центра при нью-йоркской сети больниц Mount Sinai.

Агентства в США и Европе могут потратить больше времени, но, вероятно, они будут готовы к концу года или началу 2021 года, — уточнил вирусолог в интервью изданию El Pais.

Врач оговорился, что речь идёт не только о получении самой вакцины, но и возможности проводить миллионы доз. Так, только Испании понадобится порядка 100 млн доз вакцины. Вполне возможно, что там нужно будет приенить по две дозы на человека.

Вероятно, некоторые люди не смогут получить к ней доступ до конца 2021 года, — резюмировал Краммер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал о работе над вакциной от коронавируса. По его словам, результаты первых тестов препарата появятся в начале июля.