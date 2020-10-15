Вирусолог усомнился в сведениях о связи коронавируса и шизофрении

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Заражение коронавирусной инфекцией нового типа определённо не вызывает шизофрению, однако, вполне вероятно, может привести к гибели нейронов. Об этом в разговоре с журналистами сообщил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Таким образом учёный прокомментировал заявление бразильских коллег, согласно которому SARS-CoV-2 способен атаковать астроциты — клетки, в наибольшем числе представленные в центральной нервной системе. Воздействие вируса может привести к существенным повреждениям в коре головного мозга, вплоть до атрофии отдельных областей. Также, как заявили специалисты, коронавирус может активировать генетические заболевания, такие как шизофрения, болезнь Паркинсона и Альцгеймера.

Альтштейн подчеркнул, что шизофрению инфекция определённо не вызывает.

А вот что он вызывает гибель нейронов — это вполне вероятно. Один из важных симптомов — потеря обоняния. Это, конечно, связано с воздействием на нервные клетки, — цитирует вирусолога РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты считают ПЦР-тест самым надёжным методом выявления коронавирусной инфекции. Об этом аявил эксперт Центра молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.