Вирусолог рассказал, чем опасен южноафриканский штамм коронавируса

https://static.news.ru/photo/8edc956a-610a-11eb-b035-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Южноафриканский штамм коронавируса гораздо опаснее британского, так как приобретает мутации для повторного заражения людей. Этот вариант штамма приобрёл такие мутации, которые делают его незаметным для иммунной системы человека.

Оба штамма принадлежат к одной группе, но южноафриканский штамм коронавируса приобрёл такие мутации, которые помогают ему «уходить» от моноклональных антител, поясняет руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ вирусолог Павел Волчков.

Это доказательство того, что патоген научился уходить от иммунитета. Моноклональные антитела — это выделенные от человека факторы защиты, которые учёные сейчас часто используют в исследованиях. Они продаются для использования в лабораториях для научной деятельности, — приводят слова учёного «Известия».

По словам Волчкова, эти антитела умеют хорошо связывать изначальный уханьский вирус. Но на южноафриканский они уже не действуют. То есть в организме они тоже не смогут нейтрализовать вирус. Это означает, что мутирующий вирус начинает преодолевать адаптивный иммунитет.

Такие изменения дают вирусу возможность повторно заражать людей, даже уже переболевших, так как в их организме содержатся антитела к ещё не мутировавшему вирусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что в стране пока не обнаружены южноафриканский и японский штаммы коронавируса. По словам члена-корреспондента РАН, ведомство отслеживает циркуляцию штаммов по территории РФ.