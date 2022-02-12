Вирусолог назвал место появления нового суперштамма коронавируса

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, где может появиться новый суперштамм коронавируса, о котором заговорили в последнее время. Это, скорее всего, произойдёт в Китае или странах Южной Азии, приводят мнение учёного «Известия».

Появление нового суперштамма именно в этих местах объясняется их «нулевой толерантностью» к коронавирусу.

В Китае живет 1,5 млрд фактически непереболевших людей. Гипотетически такая страна могла бы стать новым витком в штаммообразовании: 1,5 млрд непереболевших людей — это огромная ресурсная база для вируса, ему есть где размножаться, — пояснил вирусолог.

Что касается других стран, то там новому штамму формироваться труднее из-за отсутствия достаточной ресурсной базы. Там большинство уже столкнулось с вирусом.

В целом появление нового суперштамма маловероятно, но если это случится, то в тех самых регионах с нулевой толерантностью, — подтвердил специалист.

Ранее ведущие британские учёные предупредили об опасности следующего штамма COVID-19, который может оказаться гораздо более опасным, чем «омикрон». Их заявление прозвучало в преддверии снятия последних ограничений по коронавирусу в Англии.