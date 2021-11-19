Вирусолог Альтштейн назвал штамм, на котором закончится коронавирус

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что «дельта»-штамм является пиком патогенности коронавируса. Поэтому учёным есть смысл сосредоточиться на лечении заболеваний именно от этого штамма, передаёт слова профессора URA.RU.

Я думаю, что «дельта»-вирус, который сейчас распространён, это, может быть, верх совершенства этого вируса и дальше он на этом уровне будет поддерживаться. Может, дальше будет уменьшаться, и его патогенность будет постепенно уменьшаться, — поделился мнением учёный.

Альтштейн добавил, что в последующем патогенность вируса, скорее всего, снизится, так как он уже приспособился к человеческой популяции. Предположение коллеги поддержал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Пётр Чумаков. По его словам, вирус «злее» всего на заре своего появления, а потом его силы убывают. Но говорить однозначно о том, что после «дельта»-штамма не будет никакого другого более опасного, пока рано.

Я вполне понимаю, почему Анатолий Давидович так считает, потому что действительно хочется в это верить, и я тоже с удовольствием соглашусь, если так будет. Но с другой стороны, мы должны быть готовы, что будет что-то и более серьёзное, — предупредил академик.

Ранее заведующий отделом центра имени Гамалеи вирусолог Александр Бутенко заявил, что введённый российскими властями локдаун дал эффект, число заболевших коронавирусом за сутки снижается. Он назвал сложившуюся в настоящее время ситуацию «своеобразным плато», подчеркнув, что тенденция наиболее характерна для Москвы, однако в остальных регионах страны «заболеваемость не возрастает угрожающими темпами».