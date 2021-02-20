Вакцина BioNTech/Pfizer на 89,4% предотвращает передачу коронавируса

https://static.news.ru/photo/02258a76-7421-11eb-931c-96000091f725_660.jpg Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Вакцина, разработанная консорциумом компаний BioNTech и Pfizer, не только защищает от коронавируса, но и на 89,4% предотвращает его передачу. К такому выводу пришли учёные Германии и Израиля после проведённого совместного исследования.

Результаты показали, что вакцина на 89,4% предотвращает передачу SARS-CoV-2 от человека к человеку, — сообщает Der Spiegel со ссылкой на ещё не опубликованное исследование.

Как писал NEWS.ru, начались исследования комбинации вакцин против коронавирусной инфекции — российского «Спутника V» и британской AstraZeneca. Разработчики вакцины из РФ подчеркнули, что иммунитет, который создаётся после первого укола вакцины AstraZeneca, делает её второй укол малоэффективным. Либо нужно ждать три месяца между уколами. По их словам, если в качестве второго компонента использовать «Спутник V», то можно не выжидать такой длительный срок. Они также подчеркнули, что такой же подход рекомендовали и другим коллегам-разработчикам, эффективность вакцин которых также ниже 90%.

Эффективность вакцин Moderna и Pfizer в борьбе с мутациями коронавируса повысится, если добавить в них компоненты вакцины «Спутник V». Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. При этом он добавил, что Россия готова помочь иностранным компаниям в работе над их вакцинами. По словам Дмитриева, российские разработчики считают, что добавление компонента «Спутник V», в том числе в вакцину Pfizer и другие, поможет более эффективно бороться с мутациями коронавируса.