В РФПИ сообщили, как повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Эффективность вакцин Moderna и Pfizer в борьбе с мутациями коронавируса повысится, если добавить в них компоненты вакцины «Спутник V». Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

При этом Дмитриев заявил, что Россия готова помочь иностранным компаниям в работе над их вакцинами.

Да, безусловно, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Кирилла Дмитриева, российские разработчики считают, что добавление компонента «Спутник V», в том числе в вакцину Pfizer и другие, поможет более эффективно бороться с мутациями коронавируса.

И, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны, — сказал глава РФПИ.

Ранее разработчики российской вакцины «Спутник V» рассказали о начале исследований её комбинации с британским препаратом AstraZeneca. Разрешение на проведение исследований выдал Азербайджан.Об этом писал NEWS.ru.

Дмитриев надеется, что также оно вскоре будет одобрено на Ближнем Востоке.