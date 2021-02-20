В РФПИ сообщили, как повысить эффективность вакцин Moderna и Pfizer

Эффективность вакцин Moderna и Pfizer в борьбе с мутациями коронавируса повысится, если добавить в них компоненты вакцины «Спутник V». Об этом заявил руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
При этом Дмитриев заявил, что Россия готова помочь иностранным компаниям в работе над их вакцинами.
Да, безусловно, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Кирилла Дмитриева, российские разработчики считают, что добавление компонента «Спутник V», в том числе в вакцину Pfizer и другие, поможет более эффективно бороться с мутациями коронавируса.
И, безусловно, это показывает нашу открытость и открытость ко всем фармкомпаниям. Мы считаем, что только совместной работой мы можем действительно быть наиболее эффективны, — сказал глава РФПИ.
Ранее разработчики российской вакцины «Спутник V» рассказали о начале исследований её комбинации с британским препаратом AstraZeneca. Разрешение на проведение исследований выдал Азербайджан.Об этом писал NEWS.ru.
Дмитриев надеется, что также оно вскоре будет одобрено на Ближнем Востоке.
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