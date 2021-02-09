Азербайджан одобрил исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/7217531e-6ad0-11eb-a7b8-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство здравоохранения Азербайджана выдало разрешение на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов. Партнёрство для клинического исследования комбинации вакцины компании AstraZeneca с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» 26-го серотипа стало первым и очень важным примером такого сотрудничества в мире, — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Первое в мире совместное использование этих вакцин осуществляется в рамках протокола клинических испытаний, который был зарегистрирован 24 декабря 2020 года. Ожидается, что в ходе исследований будет дана оценка иммуногенности и безопасности комбинированного применения двух препаратов. Программа продлится шесть месяцев на территориях нескольких стран. К каждому исследованию будет привлечено порядка 100 добровольцев.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность российской вакцины «Спутник V» от нового коронавируса — свершившийся факт, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, за препаратом «очередь выстроилась» из разных государств.

Она добавила, что на Западе «не могут пережить», что РФ, первой создав подобное вещество, не стала говорить о каком-то своём доминировании в мировых делах и не спрятала лекарство, а предложила широкое международное сотрудничество по данному вопросу.