Учёный из университета Стэнфорда придумал новый метод доставки ДНК в лейкоциты, называемые Т-клетками.
Т-клетки отслеживают раковые опухоли и убивают их. Для лучшей иммунотерапии рака ДНК помещают в Т-клетки, которая кодирует белки, убивающие раковые клетки до их мутации. В настоящее время выделяют два способа доставки ДНК в Т-клетки: использование вирусов и электропорация.
Однако эксперт из Стэнфорда предложил для этих целей использовать магнитную наноэлектроинъекцию, или MagNEI.
Крошечные наноматериалы примерно в 10 тысяч раз меньше рисового зерна, они быстрее и безопаснее доставляют ДНК в лейкоциты. В результате Т-клетки становятся супсолдатами, которые уничтожают раковые клетки,
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