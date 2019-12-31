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Учёный из университета Стэнфорда придумал новый метод доставки ДНК в лейкоциты, называемые Т-клетками.

Т-клетки отслеживают раковые опухоли и убивают их. Для лучшей иммунотерапии рака ДНК помещают в Т-клетки, которая кодирует белки, убивающие раковые клетки до их мутации. В настоящее время выделяют два способа доставки ДНК в Т-клетки: использование вирусов и электропорация.

Однако эксперт из Стэнфорда предложил для этих целей использовать магнитную наноэлектроинъекцию, или MagNEI.

Крошечные наноматериалы примерно в 10 тысяч раз меньше рисового зерна, они быстрее и безопаснее доставляют ДНК в лейкоциты. В результате Т-клетки становятся супсолдатами, которые уничтожают раковые клетки, пишет научно-популярный журнал «Машины и механизмы».

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