https://static.news.ru/photo/3f24569c-2886-11ea-9384-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liz Gregg/Global Look Press

Преимуществом в борьбе с некоторыми видами онкологических заболеваний может стать более высокая масса тела. Об этом сообщили учёные из Flinders University в Австралии.

Они выяснили, что лишний вес, который прочно связывают с диабетом, риском опухолей и сердечно-сосудистых заболеваний, повышает шансы пациента на победу. Это очень удивило медиков, сообщило агентство «Синьхуа».

Группа экспертов в ходе наблюдений выяснила, что при индексе массы тела выше среднестатистического организм пациентов лучше реагирует на препарат под названием атезолизумаб. Его назначают при лечении немелкоклеточного рака лёгких.

Четыре клинических исследования показали, что пациенты с лишним весом реже умирали после начала лечения атезолизумабом, по сравнению с теми, кто имел средний вес.

Выводы австралийских учёных будут исследованы и могут быть использованы для создания лекарства от рака. Однако у экспертов уже есть основательные доказательства, которые поддерживают гипотезу о связи повышенного индекса тела и ожирения с определённой реакцией на иммунотерапию.

Но несмотря на результаты исследования, врачи подчёркивают важность здорового образа жизни и поддержания нормального веса. Ведь ожирение ведёт к множеству других заболеваний, напомнили учёные.

Ранее NEWS.ru писал, что американцам грозит эпидемия ожирения в ближайшие десять лет.