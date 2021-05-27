В Самарской области нашли останки ихтиозавра

https://static.news.ru/photo/916ea28e-bed2-11eb-9555-96000091f725_660.jpg Фото: R. Koenig/Global Look Press

В Самарской области обнаружили останки древней водной рептилии — ихтиозавра. По подсчётам учёных, животное жило в этих местах 130 млн лет назад. Об этом «КП-Самара» рассказал председатель правления Самарского палеонтологического общества, инженер-исследователь ИЭВБ РАН Владимир Моров.

По словам специалиста, находку сделали во время изучения экскурсионного маршрута в окрестностях Сызрани. Во время мониторинга участка и были найдены останки.

Кости вымершего животного лежали в морских отложениях. В период, когда здесь обитали рептилии, 129-133 млн лет назад, в Среднем Поволжье преобладало открытое море.

Ранее Учёные из Калифорнийского университета в Дэвисе изучили останки пятиметрового ихтиозавра, найденные в 2010 году, и выяснили, что животное погибло из-за того, что подавилось четырёхметровой рептилией. В ходе исследования в желудке морской рептилии были обнаружены части тела другого животного — талаттозавра. По версии палеонтологов, ихтиозавр откусил голову и хвост талаттозавру и попытался проглотить остальное тело целиком.

Ихтиозавры существовали в течение почти всего мезозоя 250–94 млн лет назад, наибольшего расцвета достигли в юрский период. Учёные предполагают, что глобальное потепление, которое произошло в середине мелового периода, повлекло за собой обеднение кислородом океанических вод и, как результат, вымирание не приспособившихся к изменениям климата ихтиозавров.