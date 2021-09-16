В России создали универсальный тест на SARS-CoV-2

Тест-систему, позволяющую обнаружить РНК SARS-CoV-2 в любых биологических жидкостях, разработали специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Инструкция гласит, что универсальный набор реагентов способен выявить и провести количественный анализ вирусных частиц не только в мазках со слизистой носоглотки, как это происходит в стандартном тесте, но и в мокроте, бронхоальвеолярном лаваже, плазме крови, фекалиях, ректальных мазках и аутопсийном материале. Также разработчики утверждают, что данный тест способен определить количество вируса в объектах окружающей среды. Об этом пишут «Известия».

Разработанная специалистами Роспотребнадзора система является одной из первых в мире, работающих на платформе ПЦР. В первую очередь она предназначена для выявления бессимптомных и малосимптомных заражённых в очагах инфекции.

Также данная тест-система может использоваться в качестве дополнительного анализа при сомнительных результатах первичного теста. Определить, болен человек или нет, можно в течение шести часов. При этом определяется и стадия заболевания.

Очевидная польза системы заключается ещё и в том, что SARS-CoV-2 в организме человека выделяется циклично, и периодически он просто не определяется в мазке из носоглотки. Новый тест позволяет выявить патоген по крови, мокроте или фекалиям.

Ранее сообщалось, что учёные из Гонконга разработали дешёвую тестовую систему на антитела к коронавирусной инфекции. Она основана на гибких органических транзисторах и позволяет получить результат за пять минут после взятия пробы крови или слюны.