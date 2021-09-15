Учёные разработали дешёвый и быстрый тест на антитела к COVID

Учёные из Гонконга разработали дешёвую тестовую систему на антитела к коронавирусной инфекции. Она основана на гибких органических транзисторах и позволяет получить результат за пять минут после взятия пробы крови или слюны. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
По словам специалистов, система
Учёные пришли к мнению, что этот же подход можно применить для обнаружения антител к любым другим возбудителям болезней. Для этого достаточно нанести на электрод набор других белков, с которыми соединятся антитела.
Ранее заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачёва заявила, что точнее всего определяют заражение коронавирусом ОТ-ПЦР-тесты и LAMP-тестирование.