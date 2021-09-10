Врач назвала самые точные тесты на COVID-19

Точнее всего определяют заражение коронавирусом ОТ-ПЦР тесты и LAMP-тестирование. Основным является ОТ-ПЦР (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией), именно его признаёт ВОЗ как «золотой стандарт». Об этом сообщило агентство ПРАЙМ, ссылаясь на заместителя медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольгу Калачёву.

Тесты ОТ-ПЦР подходят крупным лабораториям с высококвалифицированными специалистами. Тесты на основе LAMP (молекулярный экспресс-метод петлевой изотермической амплификации) позволяют получать более быстрые результаты.

Технология схожа с методом ПЦР, однако сам процесс амплификации нуклеиновой кислоты происходит при постоянной температуре. Такая особенность позволяет сократить время проведения и реакции амплификации с пяти до двух часов. Эти методы позволяют установить, выделяет ли человек вирус в данный момент, — рассказала Калачёва.

Она назвала LAMP лучшей системой для быстрого скринингового исследования. Точность тестов — 99%, а ошибки, по словам Калачёвой, связаны чаще всего с погрешностью со стороны врачей. Они могут не так взять мазок или неправильно провести исследование.

Ранее сообщалось, что учёные рассчитали риск смерти от COVID-19 без прививки. Он в 11 раз выше, чем у вакцинированных.