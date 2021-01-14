В России создадут научный центр по исследованию человеческого потенциала

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В рамках Гайдаровского форума подписан меморандум о создании в РФ научного Центра междисциплинарных исследований человеческого потенциала.

В подписании участвовали ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, ректор РАНХиГС Владимир Мау, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и директор Института этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая РАН Дмитрий Функ. Впервые в России будет создан центр мирового уровня в области гуманитарных и социальных наук.

В рамках проекта организуют 14 крупных объектов научной инфраструктуры и оцифруют шесть уникальных музейных и архивных коллекций. Центр будет представлять собой общенациональное начинание, в котором примут участие исследователи из 55 российских городов.

Научные исследования центра охватят семь направлений: социальное и гуманитарное измерение человеческого потенциала, демография и активное долголетие, место человека в эпоху технологических трансформаций, занятость и формирование навыков и компетенций, нейрокогнитивные механизмы социального поведения, природно-климатические детерминанты устойчивого развития, человеческий потенциал и безопасность в глобальном мире.

Впервые за долгие годы государство поддержало создание научного центра мирового уровня, который фиксируется на человеке и проблемах общественного развития, — отметил Кузьминов, комментируя подписание меморандума.

Ректор НИУ ВШЭ посетовал, что традиционно наиболее сильными считаются позиции России в математике, физике, естественных науках и в этом отношении в обществе есть ложное ощущение отсталости в области социальных наук.

Если посмотреть на развитие науки в последние 10–15 лет, Россия сделала огромный шаг вперёд именно в области социальных и гуманитарных исследований. Если сравнить нашу представленность в мировых рейтингах по публикациям в ведущих журналах, мы видим, что вслед за физикой и математикой значительно продвинулись социальные науки и к ним подтягиваются науки гуманитарные, — подчеркнул Кузьминов.

Владимир Мау выразил надежду, что Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала ответит на глобальные вызовы, с которыми сталкивается человечество.

Это проект, который вырос из нашего сотрудничества. Это не искусственное объединение. <...> В основе лежит человек, разные аспекты человека: антропология, экономика, гуманитарные науки, энергетика, естественные, демографические аспекты. То есть речь идёт о комплексном исследовании человека, — сказал ректор РАНХиГС.

Гайдаровский форум представляет собой международную научно-практическую конференцию, на которой обсуждаются экономические вопросы. Мероприятие проводится с 2010 года. Главная тема нынешнего форума обозначена как «Россия и мир: вызовы нового десятилетия». NEWS.ru выступает в качестве информационного партнёра мероприятия.

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