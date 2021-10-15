В России испытают платформу для вакцин от нескольких вирусов

Платформу для вакцин, которые смогут защитить россиян от нескольких вирусов сразу, начали испытывать учёные центра имени Гамалеи. Как сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург, стартовали доклинические испытания.

Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время, — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что испытания сейчас ведутся на обезьянах. Они помогут в будущем защитить человека от вирусов гриппа и коронавируса.

Учёный отметил, что платформа не является добавкой, усиливающей эффект вакцины «Спутник V». Потому что препарат и без того эффективен против существующих штаммов COVID-19.

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