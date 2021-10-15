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В России испытают платформу для вакцин от нескольких вирусов

02:32, 16 октября 2021
В России испытают платформу для вакцин от нескольких вирусов Фото: Salvatore Laporta/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Платформу для вакцин, которые смогут защитить россиян от нескольких вирусов сразу, начали испытывать учёные центра имени Гамалеи. Как сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург, стартовали доклинические испытания.

Смысл этой технологии в том, что <...> можно сразу же защищать от различных штаммов одного возбудителя или даже от различных вирусов, циркулирующих в человеческой популяции в одно и то же время, — сказал Гинцбург.

Он подчеркнул, что испытания сейчас ведутся на обезьянах. Они помогут в будущем защитить человека от вирусов гриппа и коронавируса.

Учёный отметил, что платформа не является добавкой, усиливающей эффект вакцины «Спутник V». Потому что препарат и без того эффективен против существующих штаммов COVID-19.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил: если при COVID-19 долгое время держится и не сбивается высокая температура, сильно болит голова, появилась одышка и слабость, необходима срочная госпитализация. По мнению специалиста, это поможет предотвратить возможный смертельный исход.

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