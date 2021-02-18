В РФПИ сообщили о старте третьей фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»

https://static.news.ru/photo/da25cfce-71df-11eb-bab9-96000091f725_660.jpg Фото: Christian Thiele/dpa

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил о старте третьей фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт», первой прививки от коронавируса, не требующей второго визита в поликлинику.

Важное событие — началась третья фаза испытаний вакцины «Спутник Лайт», — сказал он в эфире «России 24».

18 февраля о начале международных клинических испытаний «Спутника Лайт» в Москве заявлял мэр столицы Сергей Собянин, писал NEWS.ru. Градоначальник уточнял, что в Москве исследования будут проводиться на базе 10 поликлиник, записаться для участия в исследованиях смогут все желающие старше 18 лет.

Он напомнил, что после прививки иммунитет к коронавирусу начнёт формироваться через неделю после укола, а полная защита организма от коронавируса установится на четвёртую неделю после вакцинации.

Накануне переход к третьей фазе клинических исследований препарата одобрил Минздрав РФ.