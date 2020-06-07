В РФ создали материал, который сделает электронику безопаснее

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Специалисты Национального исследовательского института «Московский институт электронной техники» совместно с зарубежными коллегами создали новый тип материалов для современной электроники.

По словам разработчиков, новые материалы являются экологически чистой альтернативой материалам на основе ядовитого свинца, передаёт журнал Materials Letters. По его данным, большая часть мультиферроиков — материалов, подверженных нескольким типам упорядочения связей, за счёт чего можно менять их свойства, — содержат опасный для человеческого организма свинец. Его использование постепенно запрещается по всему миру, поэтому экологически чистая альтернатива сможет найти широкое применение, передаёт РИА Новости.

Замещение атомов путем твердофазного синтеза позволяет получать материалы с улучшенными электромеханическими, магнитными и магнитоэлектрическими характеристиками. Сегодня они востребованы почти повсеместно, — сообщил доцент Института перспективных материалов и технологий МИЭТ Максим Силибин.

В будущем специалисты МИЭТ, которые уже разработали метод синтеза материалов нового типа, намерены развить технологию производства мультиферроиков на основе новой разработки в виде тонких плёнок, что позволит сделать их применение в электротехнике максимально широким. Исследования проводятся в рамках гранта РНФ 18-19-00307.

Ранее NEWS.ru писал о том, что технологию очистки воды от опасных радиоактивных элементов разработали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института дальневосточного отделения (ДВО) РАН.