Сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов создали в Приморье

https://static.news.ru/photo/210f0396-a96e-11ea-b81a-fa163e074e61_660.jpg Фото: dvfu.ru

Технологию очистки воды от опасных радиоактивных элементов разработали специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Института дальневосточного отделения (ДВО) РАН.

Учёные предложили простую технологию синтеза сорбента на основе композитного порошка из «вольфрамовой бронзы». Сорбент может очищать питьевую и техническую воду от опасных радионуклидов цезия и стронция, а также перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Разработка позволяет выводить радионуклиды из природных объектов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ДВФУ, жидкие радиоактивные отходы образуются при эксплуатации реакторов, подводных лодок и атомных станций.

Сорбент разработан в двух вариантах: гранулы на основе порошка «вольфрамовой бронзы» можно вводить в загрязнённые водные объекты, а также использовать сорбент как наполнитель для проточных фильтров.

Эксплуатационные свойства сорбционного материала не уступают аналогам, произведённым по более дорогостоящим технологиям. Это даёт надежду, что наш метод синтеза будет воспринят представителями промышленности как более практичный и технологически эффективный, — заявил аспирант ШЕН ДВФУ Артур Драньков.

NEWS.ru писал, что учёные Всемирной организации здравоохранения изучили вред от микропластика в питьевой воде.