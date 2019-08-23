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Влияние на здоровье человека микропластиков, которые попадают в организм с водой, которую мы пьём, исследовали учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Такое исследование было проведено впервые. При этом результаты, опубликованные на сайте немецкого телеканала RTL обнадёживают только на первый взгляд, пишет журнал «Профиль».

По словам одного из экспертов ВОЗ Марии Нейры, если основываться на неполной информации, то микропластики в питьевой воде не представляют опасности. При этом её коллега Брюс Гордон считает, что в данный момент в питьевой воде попадаются гораздо более опасные примеси.

Однако степень изученности данного вопроса не является полной. Дело в том, что из 50 рассмотренных ВОЗ исследований, лишь несколько посвящены именно изучению содержания микропластиков в питьевой воде. В Организации считают, что опасность для здоровья от этих элементов надо изучать более подробно. Аргументируют это учёные тем, что исследования в основном проводились на крысах и не могут с быть полностью перенесены на человека.

Эксперты заявляют, что чаще всего в питьевую воду микропластик попадает вместе с талыми и сточными водами. Правильная очистка позволяет снизить содержание микропластика в воде на 90%, но специалисты говорят о проблеме с очисткой воды в очень многих странах.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о грязной питьевой воде в Подмосковье. Оказалось, что проблемы качества воды не связаны с качеством её источника, писал News.ru.

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