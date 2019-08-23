https://static.news.ru/photo/746dd57e-c59b-11e9-8f07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Влияние на здоровье человека микропластиков, которые попадают в организм с водой, которую мы пьём, исследовали учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Такое исследование было проведено впервые. При этом результаты, опубликованные на сайте немецкого телеканала RTL обнадёживают только на первый взгляд, пишет журнал « Профиль ».

По словам одного из экспертов ВОЗ Марии Нейры, если основываться на неполной информации, то микропластики в питьевой воде не представляют опасности. При этом её коллега Брюс Гордон считает, что в данный момент в питьевой воде попадаются гораздо более опасные примеси.

Однако степень изученности данного вопроса не является полной. Дело в том, что из 50 рассмотренных ВОЗ исследований, лишь несколько посвящены именно изучению содержания микропластиков в питьевой воде. В Организации считают, что опасность для здоровья от этих элементов надо изучать более подробно. Аргументируют это учёные тем, что исследования в основном проводились на крысах и не могут с быть полностью перенесены на человека.

Эксперты заявляют, что чаще всего в питьевую воду микропластик попадает вместе с талыми и сточными водами. Правильная очистка позволяет снизить содержание микропластика в воде на 90%, но специалисты говорят о проблеме с очисткой воды в очень многих странах.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о грязной питьевой воде в Подмосковье. Оказалось, что проблемы качества воды не связаны с качеством её источника, писал News.ru.