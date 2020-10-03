В РАН откроются новые направления работы

https://static.news.ru/photo/a222dfb4-064f-11eb-9e9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Иванович Лукин, пресс-служба РАН/wikipedia.org

В Российской академии наук появятся несколько новых направлений работы, сообщил глава РАН Александр Сергеев.

По его словам, это решение было принято по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

После этой встречи у нас в Российской академии наук будет несколько новых направлений работы, — сообщил Сергеев.

Глава РАН отметил, что встреча с российским лидером состоялась 28 сентября в Сочи и продолжалась около двух часов, передаёт ТАСС. Главной темой беседы стало противодействие COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал о том, что полная победа над коронавирусом возможна к концу 2021 года, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, член Российской академии наук Виталий Зверев.