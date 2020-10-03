В РАН откроются новые направления работы

В Российской академии наук появятся несколько новых направлений работы, сообщил глава РАН Александр Сергеев.
По его словам, это решение было принято по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он
После этой встречи у нас в Российской академии наук будет несколько новых направлений работы, — сообщил Сергеев.
Глава РАН отметил, что встреча с российским лидером состоялась 28 сентября в Сочи и продолжалась около двух часов,
Ранее NEWS.ru писал о том, что полная победа над коронавирусом возможна к концу 2021 года, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, член Российской академии наук Виталий Зверев.
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