В Крыму начнут изучать материалы для создания квантовых устройств

В Крымском федеральном университете (КФУ) в Симферополе организуют лабораторию многофункциональных материалов для квантовых устройств нового поколения.
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В КФУ уже создают высококачественные материалы с упорядоченными спинами, а в Москве исследуют взаимодействие света с магнитными структурами. Новая лаборатория объединит эти направления. Ожидается, что разработки специалистов позволять создать наноструктуры, которые станут основой для продвинутых устройств обработки и записи информации.
Как писал NEWS.ru, учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли. Такие пары запутанных частиц света можно использовать для передачи данных в системах защищённой квантовой связи. Этот эксперимент — один из шагов к созданию квантового Интернета.
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