В Крыму начнут изучать материалы для создания квантовых устройств

https://static.news.ru/photo/c38031ea-c683-11ea-a924-fa163e074e61_660.jpg Фото: vernadskycfu/facebook.com

В Крымском федеральном университете (КФУ) в Симферополе организуют лабораторию многофункциональных материалов для квантовых устройств нового поколения.

Об этом сообщает «МК в Крыму». Материалы, о которых идёт речь, позволяют работать с большими данными и увеличивают скорость обработки информации. Профессор РАН Владимир Белотелов отметил, что современные технологии, основанные на электронике, уже не справляются со злободневными задачами по повышению плотности записи и скорости считывания информации. По мнению учёного, для решения этой проблемы нужно использовать такие направления физики, как фотоника и спинтроника.

В КФУ уже создают высококачественные материалы с упорядоченными спинами, а в Москве исследуют взаимодействие света с магнитными структурами. Новая лаборатория объединит эти направления. Ожидается, что разработки специалистов позволять создать наноструктуры, которые станут основой для продвинутых устройств обработки и записи информации.

Как писал NEWS.ru, учёным удалось создать квантовое спутывание на борту микроспутника SpooQy-1, вращающегося вокруг Земли. Такие пары запутанных частиц света можно использовать для передачи данных в системах защищённой квантовой связи. Этот эксперимент — один из шагов к созданию квантового Интернета.