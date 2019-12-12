https://static.news.ru/photo/410b6810-1ce7-11ea-a8c7-fa163e074e61_660.jpg Археологические раскопки в пещере на юге острова Сулавеси, Индонезия Фото: Norbert Probst/imagebroker.com/Global Look Press

Учёные из австралийского университета Гриффита обнаружили в Индонезии самое древнее изображение сцены охоты. В пещере на юге острова Сулавеси они заметили монохромное изображение зверей и вооружённых людей, которому, по их мнению, почти 44 тысячи лет.

Всего на рисунке можно различить 14 фигур. Из них шесть — это звери: две свиньи и четыре карликовых буйвола. Остальные восемь — антропоморфные фигуры. Некоторые из них держат в руках длинные тонкие объекты, которые можно принять за дротики или верёвки, — говорится в их отчёте, опубликованном в журнале Nature.

Судя по рисунку, дичь бежит на людей, стоящих в ряд, поэтому палеонтологи предположили, что изображена стратегическая охота, когда часть племени выгоняет зверей из укрытий, а ловцы пытаются их поймать с помощью верёвок.

Как писал NEWS.ru, археологи в пустыне Наска обнаружили 143 новых геоглифа — нанесённых на землю геометрических или фигурных узора. Их нашли в 400 км к юго-востоку от столицы Перу Лимы японские исследователи из Университета Ямагата. Для поиска и анализа изображений, созданных древними художниками, специалисты использовали фотографии со спутника, моделирование трёхмерных изображений и искусственный интеллект. Наибольший геоглиф имеет до 100 м в длину. Среди находок оказались изображения человеческих фигур, лам, кошек, рыб и змей. Некоторые из них датируются первым веком до н. э., считают эксперты. Искусственный интеллект помог найти среди рисунков изображение человека.