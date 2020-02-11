Гонконгские учёные создали систему, которая позволяет быстро и эффективно диагностировать широкий круг респираторных заболеваний с помощью лишь одного теста.
Благодаря новому методу медики могут распознать в том числе птичий грипп, атипичную пневмонию и коронавирус COVID-19, а также от 30 до 40 видов возбудителей болезней.
Используемые в государственных больницах тесты способны выявлять только от одного до трёх вирусных патогенов за раз. Созданная учёными система не только ускоряет процесс, но и является низкой по стоимости.
Специалисты уже провели клинические испытания новинки и планируют запустить производство в ближайшее время,
Ранее NEWS.ru писал, что выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.
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