https://static.news.ru/photo/300bc008-4d59-11ea-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гонконгские учёные создали систему, которая позволяет быстро и эффективно диагностировать широкий круг респираторных заболеваний с помощью лишь одного теста.

Благодаря новому методу медики могут распознать в том числе птичий грипп, атипичную пневмонию и коронавирус COVID-19, а также от 30 до 40 видов возбудителей болезней.

Используемые в государственных больницах тесты способны выявлять только от одного до трёх вирусных патогенов за раз. Созданная учёными система не только ускоряет процесс, но и является низкой по стоимости.

Специалисты уже провели клинические испытания новинки и планируют запустить производство в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что выявленный в декабре 2019 года в Китае новый коронавирус, до настоящего момента известный как 2019-nCoV, получил официальное название — COVID-2019.