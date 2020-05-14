В Гидрометцентре назвали главную влияющую на температуру планеты причину

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Ученые Уханьского института вирусологии в марте 2019 года опубликовали исследование. В нём говорилось, что вероятность вспышки коронавирусной инфекции в КНР достаточно высока. Изначально вирус был выявлен у летучих мышей.

По оценкам экспертов, за последние два десятилетия произошли три крупномасштабные эпидемии. В частности, речь идёт о SARS — атипичная пневмония, MERS — ближневосточный респираторный синдром и SADS — синдром острой...