В Гидрометцентре назвали главную влияющую на температуру планеты причину

Глобальные изменения климата в наше время значительнее природных факторов влияют на температуру планеты. Об этом в разговоре с журналистами сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, самым тёплым в истории метеонаблюдений стал 2016 год. Это, как подчеркнул Вильфанд, произошло из-за явления Эль-Ниньо. Как объяснил эксперт, это значит, что мощные потоки тепла под влиянием поверхностных вод Тихого океана за счёт турбулентности и конвекции передавались в атмосферу. Поэтому 2016-й и стал самым тёплым.
Вильфанд подчеркнул: сейчас Эль-Ниньо в нейтральной фазе.
По всей видимости, глобальное потепление начинает превалировать настолько, что даже мощные природные факторы остаются значимыми, но не настолько. Если Эль-Ниньо будет развиваться, то можно утверждать, что мы увидим самый тёплый год, — цитирует Вильфанда РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, специалисты Всемирной метеорологической организации сообщили, что предстоящее лето на Земле будет не совсем обычным. Дефицит осадков может наблюдаться на территории Южной Америки, а Австралию и запад Индонезии могут залить дожди.