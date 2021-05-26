В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманийские дьяволы

https://static.news.ru/photo/cff5b4d8-be24-11eb-baec-96000091f725_660.jpg Фото: www.aussieark.org.au

В дикой природе материковой Австралии впервые за три тысячи лет появились на свет детёныши тасманийского дьявола. Об этом сообщает некоммерческая экологическая организация Aussie Ark.

Семь особей родились в национальном парке Баррингтон-Топс (штат Новый Южный Уэльс). В октябре 2020 года на этой территории выпустили 26 взрослых тасманийских дьяволов в надежде, что они начнут спариваться и размножаться.

На материке тасманийские дьяволы были истреблены человеком и дикими собаками динго три тысячи лет назад. Их естественной средой обитания до недавнего времени был остров Тасмания, однако и там они находятся под угрозой исчезновения.

В Aussie Ark вдохновились опытом возвращения волков в Йеллоустонский национальный парк в США. Пока аналогичный опыт с тасманийскими дьяволами проходит успешно. Животным угрожают естественные враги — лисы и дикие кошки, однако экологи надеются, что к концу 2021 года в Баррингтон-Топс появятся ещё около 20 тасманийских дьяволов.

В апреле в Московском зоопарке появилось потомство у редких птиц — кудрявых пеликанов. Сейчас двух птенцов можно увидеть в павильоне «Птицы и бабочки тропиков», а в июне они вместе со взрослыми птицами выйдут в уличный вольер «Болото», где будут учиться плавать.