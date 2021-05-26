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В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманийские дьяволы

16:11, 26 мая 2021
Фото: www.aussieark.org.au

В дикой природе материковой Австралии впервые за три тысячи лет появились на свет детёныши тасманийского дьявола. Об этом сообщает некоммерческая экологическая организация Aussie Ark.

Семь особей родились в национальном парке Баррингтон-Топс (штат Новый Южный Уэльс). В октябре 2020 года на этой территории выпустили 26 взрослых тасманийских дьяволов в надежде, что они начнут спариваться и размножаться.

На материке тасманийские дьяволы были истреблены человеком и дикими собаками динго три тысячи лет назад. Их естественной средой обитания до недавнего времени был остров Тасмания, однако и там они находятся под угрозой исчезновения.

В Aussie Ark вдохновились опытом возвращения волков в Йеллоустонский национальный парк в США. Пока аналогичный опыт с тасманийскими дьяволами проходит успешно. Животным угрожают естественные враги — лисы и дикие кошки, однако экологи надеются, что к концу 2021 года в Баррингтон-Топс появятся ещё около 20 тасманийских дьяволов.

В апреле в Московском зоопарке появилось потомство у редких птиц — кудрявых пеликанов. Сейчас двух птенцов можно увидеть в павильоне «Птицы и бабочки тропиков», а в июне они вместе со взрослыми птицами выйдут в уличный вольер «Болото», где будут учиться плавать.

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