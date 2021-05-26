В Австралии впервые за 3 тысячи лет родились тасманийские дьяволы

В дикой природе материковой Австралии впервые за три тысячи лет появились на свет детёныши тасманийского дьявола. Об этом сообщает некоммерческая экологическая организация Aussie Ark.
Семь особей
На материке тасманийские дьяволы были истреблены человеком и дикими собаками динго три тысячи лет назад. Их естественной средой обитания до недавнего времени был остров Тасмания, однако и там они находятся под угрозой исчезновения.
В Aussie Ark вдохновились опытом возвращения волков в Йеллоустонский национальный парк в США. Пока аналогичный опыт с тасманийскими дьяволами проходит успешно. Животным угрожают естественные враги — лисы и дикие кошки, однако экологи надеются, что к концу 2021 года в Баррингтон-Топс появятся ещё около 20 тасманийских дьяволов.
В апреле в Московском зоопарке появилось потомство у редких птиц — кудрявых пеликанов. Сейчас двух птенцов можно увидеть в павильоне «Птицы и бабочки тропиков», а в июне они вместе со взрослыми птицами выйдут в уличный вольер «Болото», где будут учиться плавать.