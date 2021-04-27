В Московском зоопарке у редких кудрявых пеликанов вылупились птенцы

https://static.news.ru/photo/bf8c9a60-a733-11eb-bc5a-96000091f725_660.jpg Фото: moscow_zoo/vk.com

В Московском зоопарке пополнение — у редких кудрявых пеликанов появились птенцы. Два детёныша здоровы, активны и с любопытством начали изучать окружающий мир, сообщает телеканал «Москва 24».

Сейчас увидеть малышей можно в павильоне «Птицы и бабочки тропиков», а в июне они вместе со взрослыми птицами выйдут в уличный вольер «Болото», где будут учиться плавать. Один из птенцов уже пытается встать на лапки, но они пока ещё не окрепли.

По словам генерального директора зоопарка Светланы Акуловой, благодаря комфортным условиям, которые специалисты создали для птиц, пеликаны регулярно приносят потомство.

При появлении на свет они весили всего около 100 граммов. Спустя месяц масса тела старшего превысила один килограмм, младший его догоняет, — рассказала директор.

Пока птенцов кормят их родители, но они уже пытаются самостоятельно есть салаку. Когда птицы подрастут, то в их рационе появятся минтай и карп. Оба здоровы, активны, с любопытством изучают всё, до чего могут дотянуться.

Кудрявые пеликаны занесены в Красную книгу. В России их можно встретить лишь в нескольких регионах, в частности в дельте рек Кубани, Волги и Терек.

Ранее сообщалось, что у старейшей в мире дикой птицы, тёмноспинного альбатроса по кличке Уиздом, вылупился очередной птенец. Ей как минимум 70 лет, птица за свою жизнь вырастила около 36 птенцов, последний родился 1 февраля. К лету птенец оперится и научится летать.