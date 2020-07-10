В атмосфере Земли зафиксировали звенящий звук

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Учёные из Гавайского и Киотского университетов обнаружили в земной атмосфере волны, которые создают резонансные явления, аналогичные тем, что образуются в звенящем колоколе.

Атмосферные волны довольно сильно отличаются от океанских, так как в воздухе действуют другие законы и явления, — говорится в докладе учёных, опубликованном в Journal of the Atmospheric Sciences.

Исследователи проанализировали сведения об атмосферных колебаниях за последние 40 лет. Они выделили волны длиной более 5 тыс. км, частота которых составляла от 2 до 33 часов. Выяснилось, что волны проходили через атмосферу горизонтально и двигались по всему земному шару со скоростью, превышающей 700 миль в час (1,13 тыс. км/час), создавая резонанс, сравнимый с колокольным звоном. Первым на подобные атмосферные резонансы обратил внимание французский физик и математик Пьер-Симон Лаплас в начале XIX века.

Как писал NEWS.ru, американский искусственный спутник для исследования атмосферы Марса MAVEN впервые наблюдал уникальное явление Солнечной системы. Это протонное полярное сияние на Марсе. Помимо впечатляющего зрелища, это важное научное наблюдение, дающее возможность астрономам лучше понять механизмы взаимодействия солнечного ветра с атмосферой Марса и других планет в Солнечной системе c газовыми оболочками.