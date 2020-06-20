Учёный рассчитал подробную модель колонизации Марса

https://static.news.ru/photo/b802ae20-b336-11ea-90da-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/via Globallookpress.com

Цивилизацию на Марсе вполне могут создать 110 человек, которые будут развивать сельское хозяйство и промышленность, а также воспитывать детей. К такому выводу пришёл профессор Жан-Марк Салотти из Национального политехнического института Бордо во Франции.

Профессор отмечает, что более ранние исследования предполагали меньшее количество людей для сохранения цивилизации, но они не учитывали долговременные перспективы и условия, в которых придётся выживать колонистам. Салотти с помощью математического моделирования вычислил и оптимальное число людей, и условия для обеспечения наилучших перспектив, говорится в журнале Scientific Reports.

Профессор отмечает, что использование математической модели на примере Марса — всего лишь образец того, как впоследствии покорять космос и выживать на других планетах.

Колонистам на Марсе будет нужен кислородный купол, многое в их деятельности будет зависеть от доступа к природным ресурсам. Это особенно значимо, учитывая, что поддержка с Земли может прекратиться из-за войны, нехватки ресурсов или же сами колонисты решат быть самостоятельными.

Важно будет иметь доступ к местным воде, газу, минералам. Также необходимо будет откуда-то получать кислород.

Колонисты должны будут решить вопрос с техникой, так как компьютеры и транспорт с Земли смогут служить только 10 лет. На первых порах будет необходимо наладить поставки земной техники, расписывает учёный.

При расчёте производительности труда нужно будет учитывать, что дети и старики не смогут работать так же, как взрослые. К тому же невозможно будет работать в отведённое для сна время. Чтобы колония развивалась, нужно найти компромисс между производительностью и количеством отраслей, за которые нужно браться.

Поэтому на первых порах нужно будет минимизировать число производств и максимизировать производительность труда. Основное внимание колонистам нужно будет уделять нескольким главным отраслям. Это управление экосистемами колонии — проектирование и обслуживание систем для производства газов, контроля состава воздуха, сбора и производства воды и других систем жизнеобеспечения.

Производству энергии также надо будет уделить отдельное внимание, как и промышленности, в особенности металлургической и химической. Важной отраслью будет являться строительство, а также социальная деятельность. включающая в себя уборку, стирку, приготовление пищи. Культуре и спорту в этой сфере уделяется минимум внимания как не имеющим значения для выживания, но отказываться от них полностью тоже нельзя.

На сегодня подобные исследование актуальны как никогда. К примеру, Илон Маск собирается осваивать Марс, так как уверен, что Земле всё равно грозит гибель, даже если она не столкнётся с серьёзными катастрофами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективу полёта жителей Земли на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска после неудачного испытания Starship SN4. Пушков отметил, что, возможно, кораблю удастся взлететь, однако на Марс он привезёт либо уже мёртвых пассажиров, либо потерявших рассудок из-за длительного путешествия.