https://static.news.ru/photo/9116e1a2-ea8f-11e9-95e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёный Дина Степанова создала в Москве частную лабораторию по исследованию редкого типа рака — нейрофиброматозы. Эта лаборатория стала 14-й в мире.

Исследовательский комплекс Степановой занимает бывшее помещение кафедры физики в РНИМУ имени Пирогова. Часть оборудования учёный смогла взять там. Но этого катастрофически не хватает, сообщает телеканал « 360 ». Так, концентрацию ДНК в плазмидном препарате приходится делать на приборе 1980-х годов.

С обустройством лаборатории учёному помогает супруг. Он выступает тут и в качестве инженера, и в качестве спонсора. Финансирования от государства Дине Степановой получить пока не удалось.

Нейрофиброматозами в мире болеет один из 25 тысяч человек, в России — один из 60 тысяч.

Как писал News.ru, ранее Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте объявил, что премию-2019 в области медицины и физиологии получили американский учёный Грэгг Л. Семенца из Университета Джона Хопкинса, британский учёный Питер Ратклифф из Оксфордского университета и онколог Уильям Кэлин из Гарвардского университета. Открытие, за которое эти учёные были удостоены награды, касается исследования, освещающего адаптацию клеток организма к доступному объёму кислорода. Оно имеет отношение к физиологии не только человека, но и животных.