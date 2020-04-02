Учёные вызвали психоделические галлюцинации у принявших плацебо

https://static.news.ru/photo/df422f5a-74d5-11ea-989a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

Канадским учёным из Университета Макгилла удалось добиться лёгкого психоделического эффекта у участников эксперимента, которые принимали плацебо. Для этого пришлось четко контролировать все возможные побочные переменные: общую атмосферу экспериментальной комнаты и ожидания участников от самого исследования.

В эксперименте участвовали 33 добровольца. Им сказали, что будет изучаться влияние наркотиков на творчество. Чтобы сделать всё более правдоподобным, в процессе участвовали десять научных сотрудников в белых халатах, психиатры и охранник.

Испытуемым сообщили, что им дают синтетический аналог психоделических грибов, и что в течение четырёх часов их сознание будет изменено. На самом деле все они приняли плацебо.

После чего участники эксперимента провели четыре часа в комнате с музыкой, цветными огнями и картинами в психоделическом стиле. Среди присутствовавших там было несколько актёров, обученных разыгрывать эффекты от наркотика.

В итоге о каком-либо изменённом сознании сообщили 20 из 33 испытуемых, а их субъективные ощущения были сравнимы с ощущениями при приёме реального психоделика. Например, несколько участников сказали, что видели как двигались и меняли форму картины на стенах, другие испытывали чувство изменения гравитации.

Статья опубликована в журнале Psychopharmacology.

В ряде стран некоторые виды наркотиков разрешены для научных экспериментов. Различные тесты с ними обычно проводят специалисты в области психологии и психиатрии. Так, недавно было обнаружено новое свойство психоделического вещества из группы триптаминов. Оказывается, ДМТ способно имитировать состояние смерти. Принявшим этот наркотик испытуемым учёные задали ряд вопросов об их ощущениях во время сеанса. Выяснилось, что их ответы сопоставимы с теми, которые дают люди, пережившие клиническую смерть, писал NEWS.ru.