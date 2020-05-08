Учёные выяснили, сможет ли летняя жара убить коронавирус

https://static.news.ru/photo/00e25e52-9126-11ea-9a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Канадские исследователи проанализировали мартовскую статистику по темпам распространения коронавируса в разных регионах мира и сделали вывод о связи климатических условий и температуры воздуха с развитием пандемии.

Вирус не исчезнет летом, как многие надеются. Наши наблюдения показывают, что на скорость распространения эпидемии напрямую влияет жёсткость карантина. Пока это единственный метод борьбы с вирусом, поэтому крайне важно его поддерживать, — заявила эпидемиолог Дионна Гесинк, являющаяся одним из авторов исследования, опубликованного в журнале Canadian Medical Association Journal.

С самого начала вспышки коронавируса учёные спорят, что произойдёт летом, когда температура воздуха в большинстве регионов планеты повысится. Теоретические расчёты, которые делались на основе первых наблюдений за SARS-CoV-2 и типичных характеристик коронавирусов, указывали как на то, что эпидемия замедлится, так и на то, что ничего не поменяется.

Канадские эпидемиологи впервые детально просчитали подобные изменения, воспользовавшись данными, которые собирали медицинские службы 144 стран и регионов мира в тот момент времени, когда общее число заболевших COVID-19 достигло отметки в 375 тысяч человек.

На основании этих данных учёные вычислили, что температура и широта местности не играют важной роли в распространении вируса, как считалось ранее. Специалисты также не нашли никакой зависимости между географическим положением страны и темпами развития эпидемии, что было характерно как для государств Европы и Азии, так и для стран Нового Света и Африки. Кроме того, на распространение COVID-19 не влияли ни влажность, ни ВВП, ни уровень урбанизации или расходы на здравоохранение. Единственным сдерживающим фактором, по словам эпидемиологов, были запреты на массовые собрания людей и закрытие школ.

Как писал NEWS.ru, главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что искоренить коронавирус не удастся. Он станет одним из этиологических агентов ОРВИ. По его словам, на ситуацию с пандемией влияют такие факторы, как демография и природно-климатические условия.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,8 млн человек, погибли свыше 269 тысяч, выздоровели более 1,2 млн.

В России на 8 мая общее число инфицированных достигло 187 859 (+10 699 за последние сутки), 26 608 пациентов выздоровели (+2805 за последние сутки), умерли 1723 человека (+98 за последние сутки). В Москве 98 522 заболевших (+5846 за последние сутки), выздоровели 10 256, умерли 956.