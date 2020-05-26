Учёные выяснили, как летел астероид, убивший динозавров

https://static.news.ru/photo/1237fe68-9f69-11ea-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Уничтоживший динозавров астероид упал под самым смертоносным углом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Это показало моделирование, которое геологи проделали на основе данных о кратере Чиксулуб, полученных при работах на дне Мексиканского залива, где он покоится.

Наши расчёты показывают, что астероид упал под очень крутым углом, около 60 градусов к горизонту, двигаясь в сторону Земли с северо-востока, — цитирует издание геолога из Имперского колледжа Лондона Гарета Коллинса.

По мнению авторов, такая траектория полёта способствовала максимальному выбросу смертоносных газов и пыли. Она рассеялась по всей планете, что и привело к наступлению полноценной «ядерной зимы» и вымиранию практически всей мезозойской фауны 65 млн лет назад.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что учёные составили самую реалистичную модель уничтожения астероида на подлёте к Земле. Это поможет выработать способы защиты планеты в случае возникновения реальной угрозы столкновения с космическим телом.