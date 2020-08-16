Учёные выдвинули новую версию появления коронавируса

https://static.news.ru/photo/0b698aac-dfc9-11ea-b43e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregorio B. Dantes Jr/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, мог адаптироваться к организму человека ещё в 2012 году.

Как сообщает The Sun, биолог Эллисон Уилсон и вирусолог Джонатан Латэм обнаружили записи врача, лечившего шахтёров из китайской провинции Юньнань, которые две недели очищали шахту от фекалий летучих мышей в 2012 году. У нескольких горняков появились симптомы, характерные для коронавирусной инфекции: пневмония, сухой кашель, высокая температура тела, боли в руках и ногах. Пациентам понадобилась искусственная вентиляция лёгких, трое из шести заболевших шахтёров скончались.

Образцы анализов заболевших направили в лабораторию в Ухане, где специалисты установили, что заболевание вызвано коронавирусом, похожим на том, что провоцирует атипичную пневмонию. Найденные материалы дали основание британским учёным считать, что в инциденте 2012 года речь идёт о COVID-19.

В настоящее время среди учёных нет консенсуса по поводу происхождения коронавируса. Всемирная организация здравоохранения отмечает, что инфекция ещё не настолько хорошо изучена, чтобы делать однозначные выводы. Исследования этого вопроса продолжаются.

По данным на 16 августа, в мире выявлено более 21,4 млн случаев COVID-19, жертвами болезни стали около 771 тысячи человек, 13,4 млн заболевших выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал о неожиданном последствии пандемии коронавируса. Распространение инфекции привело к многократному росту числа звонков по видеосвязи с помощью различных сервисов. Тем не менее не все люди довольны тем, как выглядят в кадре. По этой причине они всё чаще прибегают к услугам пластических хирургов.